Тула, 25 апреля, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Двое детей погибли в результате пожара в квартире в многоквартирном доме в городе Кимовске Тульской области утром 25 апреля, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Джерардо ДОТТОРИ — Пожар в городе, 1924

Как сообщили в следственных органах, двое детей 2014 и 2017 годов рождения погибли при пожаре в одной из квартир многоквартирного жилого дома на улице Льва Толстого, мать детей осталась жива.

По предварительным данным, причиной пожар мог стать включенный электроприбор. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Известно, что семья на профилактическом учете не состоит.