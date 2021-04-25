Москва, , 12:10 — REGNUM Так как Континентальная хоккейная лига (КХЛ) ввела жесткий потолок на зарплаты, она должна уменьшить расходы на иностранных игроков. Такое мнение 25 апреля высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в интервью ТАСС.

Как отметил глава ФХР, вопрос об изменении лимита на легионеров, по которому в составе клуба на матч должно быть не более пять иностранных хоккеистов, еще не поднимался.

«Пока у нас вопрос по лимиту не стоит. Но, если уж вводим потолок зарплат, возможно, надо ограничить траты на легионеров. 150 млн рублей на контракты иностранцев в одной команде», — сказал Третьяк.

«Я всегда буду заботиться о российских игроках, о кандидатах в сборную, и готов отстаивать их интересы. Надо доверять своим», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля хоккейный клуб «Авангард» (Омск) одержал волевую победу над московским ЦСКА (4:3) и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина.