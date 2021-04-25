Москва, , 12:05 — REGNUM Запущенный в 2009 году российский спутник двойного назначения «Меридиан» сошёл с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы. Об этом свидетельствуют данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

По данным NORAD, спутник «Меридиан №12Л» сошёл с орбиты 23 апреля. В последний раз координаты спутника были зафиксированы над Антарктидой.

Спутник «Меридиан №12Л» был запущен в мае 2009 года с военного космодрома «Плесецк». Запуск оказался успешным только частично: аппарат не достиг целевой орбиты, однако некоторое время использовался по назначению.

Спутники серии «Меридиан» производятся по заказу Министерства обороны России. Эти космические аппараты используются как для гражданской, так и для военной связи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года на околоземную орбиту был выведен спутник двойного назначения «Меридиан-М».

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