Ашхабад, 25 апреля, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил соотечественников с «национальным праздником туркменского скакуна и праздником туркменского алабая». Послание главы государства было опубликовано 25 апреля государственным информационным агентством Туркмении «Туркменистан сегодня».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Туркмения

Глава государства отметил, что ахалтекинцы (верховая порода лошадей) и алабаи (древняя порода собак из регионов Средней Азии) являются «бесценным национальным достоянием».

По словам Бердымухамедова, у предков жителей Туркмении конь отождествлялся с целеустремленностью, а алабаи — с бесстрашием и отвагой.

В ходе поздравления лидер республики пожелал соотечественникам, занимающимся коневодством и собаководством, «больших успехов в развитии искусства коневодства и собаководства».

«Ахалтекинские кони и туркменские алабаи, выпестованные в течение многих веков нашими предками, считаются мировой элитой среди лошадей и собак. Государство будет и впредь оказывать большую поддержку развитию коневодческой и кинологической отраслей, содействовать обмену опытом на международном уровне», — говорится в обращении главы государства.

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Напомним, в 2019 году президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и его внук Керимгулы Бердымухамедов выступили на концерте, приуроченном к национальному празднику — Дню туркменского скакуна. В том же, 2019 году президент Туркмении подарил Дмитрию Медведеву (на тот момент занимавшему должность премьер-министра России) щенка пятнистого алабая.

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