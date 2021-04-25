Москва, , 11:32 — REGNUM Результаты первого дня проката триллера Гая Ричи «Гнев человеческий» в кинотеатрах России превзошли показатели предыдущего фильма режиссёра «Джентльмены». Об этом сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика».

За первые сутки проката «Гнев человеческий» заработал в кинотеатрах России более 47 млн рублей, став лидером по сборам. Ожидается, что по итогам выходных 24−25 апреля общие сборы превысят 280 млн рублей.

Предыдущая работа Гая Ричи — криминальная комедия «Джентльмены» — стала одной из самых кассовых картин в российском кинопрокате 2020 года. С общими сборами в 1,22 млрд рублей картина уступила только российским фильмам «Холоп» и «Лёд 2».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте Гай Ричи объявил о завершении съёмок нового фильма с Джейсоном Стейтемом в главной роли.

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