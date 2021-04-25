Майами, США, , 11:44 — REGNUM Баскетбольный клуб «Майами Хит» переиграл команду «Чикаго Буллз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 25 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-Арена» в Майами и закончилась в пользу хозяев со счетом 106:101.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался черногорский центровой «Чикаго» Никола Вучевич, который оформил в матче дабл-дабл с 26 очками и 14 подборами.

В составе «Майами» самым результативным стал защитник Дункан Робинсон, набравший за игру 23 очка.

Отметим, в следующей встрече «Майами», проигравший прошлый матч, 27 апреля снова сыграет «Чикаго», который одержал победу в прошлой встрече.