Майами, США, 25 апреля 2021, 11:44 — REGNUM Баскетбольный клуб «Майами Хит» переиграл команду «Чикаго Буллз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 25 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Игра прошла на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-Арена» в Майами и закончилась в пользу хозяев со счетом 106:101.
При этом наиболее результативным игроком встречи оказался черногорский центровой «Чикаго» Никола Вучевич, который оформил в матче дабл-дабл с 26 очками и 14 подборами.
В составе «Майами» самым результативным стал защитник Дункан Робинсон, набравший за игру 23 очка.
Отметим, в следующей встрече «Майами», проигравший прошлый матч, 27 апреля снова сыграет «Чикаго», который одержал победу в прошлой встрече.