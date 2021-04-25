Санкт-Петербург, 25 апреля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Санкт-Петербурге лабораторным путём подтвержден 701 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это на 12 случаев больше, чем сутками ранее. Суточная цифра превысила уровень в 700 случаев впервые после 17 апреля, сообщили 25 апреля в федеральном оперштабе.

Реанимация

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Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 412 158 случаев заражения. Выздоровели 369 792 человека, из них 973 пациента выписаны за последние сутки.

От COVID-19 в городе скончались 13 045 человек, в том числе 28 человек умерли от ковида за последние сутки.

По данным городского оперштаба, за 24 апреля в Петербурге обследовали на коронавирус 17 035 человек. Для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуты 5248 коек, из них свободны 1229 коек, что составляет 23,4% от общего коечного фонда для коронавирусных больных. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 28%, на ИВЛ находятся 158 пациентов.