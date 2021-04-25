Денвер, США, , 12:09 — REGNUM Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» обыграл команду «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 25 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере и закончилась в пользу хозяев со счетом 129:116.

Наиболее результативным игроком встречи оказался легкий форвард «Денвера» Майкл Портер, который набрал в матче 39 очков.

У «Хьюстона» самым результативным стал форвард Ди Джей Уилсон, немного не добравший до дабл-дабл с 25 очками и восемью подборами.

Отметим, в следующей встрече «Денвер», проигравший прошлый матч, 27 апреля сыграет с клубом «Мемфис Гриззлиз». «Хьюстон», который потерпел четвертое подряд поражение, днем позже встретится с командой «Миннесота Тимбервулвз».