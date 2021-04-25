Солт-Лейк-Сити, США, , 11:47 — REGNUM Баскетбольный клуб «Миннесота Тимбервулвз» переиграл команду «Юта Джаз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 25 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити и закончилась в пользу хозяев со счетом 96:101.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался хорватский легкий форвард «Юты» Боян Богданович, который набрал в матче 30 очков.

В составе «Миннесоты» самым результативным стал центровой Карл-Энтони Таунс, оформивший во встрече дабл-дабл с 24 очками и 12 подборами.

Отметим, в следующей встрече «Миннесота», проигравшая прошлый матч, и 27 апреля снова сыграет с «Ютой», которая этим поражением прервала свою победную серию из двух игр подряд.