Даллас, США, , 11:05 — REGNUM Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» уверенно обыграл команду «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 25 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась в пользу хозяев со счетом 108:93.

Наиболее результативным игроком встречи оказался канадский форвард «Далласа» Дуайт Пауэлл, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 25 очками и девятью подборами.

У «Лейкерс» самым результативным стал защитник Бен Маклемор, который набрал за игру 20 очков.

Отметим, в следующей встрече «Даллас», который одержал третью подряд победу, 27 апреля сыграет с клубом «Сакраменто Кингз». «Лейкерс» потерпели третье подряд поражение и в этот же день встретятся с командой «Орландо Мэджик».