Хабаровск, 25 апреля, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В Хабаровске пьяный водитель устроил дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, в результате чего погибли два человека. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщают местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Пьяный мужчина за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser на огромной скорости гнал по полосе встречного движения по Уссурийскому бульвару. На полном ходу он врезался в легковой автомобиль Renault, а затем в автомобиль Toyota Corolla Axio, а также задел еще два автомобиля.

Водитель и пассажир автомобиля Renault погибли.

Виновник ДТП сдал тест на алкоголь, который оказался положительным. Однако он не согласен с результатом и требует повторного освидетельствования.