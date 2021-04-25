Обнинск, Калужская область, , 11:05 — REGNUM В Обнинске Калужской области вечером 24 апреля в доме № 56 по улице Московская произошёл пожар. При тушении в доме было обнаружено тело мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место происшествия Kaluga.sledcom.ru

По предварительным данным, дом был заброшен, накануне пожара в нем находились два лица без определенного места жительства. Один из них пояснил, что он вместе с товарищем выпивал в доме, а затем развели костёр. Второй мужчина упал в костёр и не смог подняться. Затем огонь от костра стал распространяться по дому. Выживший мужчина также получил ожоги, в том числе рук, когда попытался поднять знакомого.

Следователем проведен осмотр места происшествия, по материалу проверки опрошены свидетели, назначены необходимые исследования. Личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливаются.

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