Обнинск, Калужская область, 25 апреля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области вечером 24 апреля в доме № 56 по улице Московская произошёл пожар. При тушении в доме было обнаружено тело мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По предварительным данным, дом был заброшен, накануне пожара в нем находились два лица без определенного места жительства. Один из них пояснил, что они вместе с товарищем выпивали в доме, а затем развели костёр. Второй мужчина упал в костёр и не смог подняться. Затем огонь от костра стал распространяться по дому. Выживший мужчина также получил ожоги, в том числе рук, когда попытался поднять знакомого.

Следователем проведен осмотр места происшествия, по материалу проверки опрошены свидетели, назначены необходимые исследования. Личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливаются.