Ереван, , 10:37 — REGNUM Как и ожидалось, сегодня, 25 апреля, премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. Соответствующее заявление Пашинян сделал в специальном видеообращении, которое транслировалось в прямом эфире в социальной сети Facebook.

«Согласно договоренности с президентом и политическими силами, я сегодня ухожу в отставку для проведения досрочных парламентских выборов 20 июня», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что в рамках договоренностей парламент Армении два раза не изберет нового премьер-министра, чтобы распуститься, после чего будут назначены внеочередные парламентские выборы.

До внеочередных парламентских выборов Пашинян будет исполнять обязанности премьер-министра страны.

Также Пашинян заявил, что он будет кандидатом на пост главы правительства Армении от партии «Гражданский договор» на предстоящих досрочных парламентских выборах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после поражения в 40-дневной карабахской войне в 2020 году в Армении разразился политический кризис. Оппозиционные силы возложили ответственность за поражение на Пашиняна и потребовали его отставки. Однако Пашинян отказался уходить — начались акции протеста. В итоге политическим силам в Армении удалось договориться о проведении новых парламентских выборов.