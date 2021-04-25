Вашингтон, 25 апреля, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Худшим фильмом 2020 года по версии антипремии «Золотая малина» признана документальная картина о президентских выборах в США «Абсолютное доказательство». Об этом сообщается на сайте премии.

Studiobrow.wordpress.com Золотая малина

Победители известной премии за сомнительные заслуги в области кинематографа были объявлены 24 апреля. «Золотую малину» в главной категории «Худший фильм» получила документальная работа Браннона Хауса и Майка Линделла о президентских выборах в США 2020 года. В этом фильме освещается версия о возможной фальсификации итогов выборов.

Антипремию за худшую режиссуру получила австралийская певица Сиа Кейт Изобель Фёрлер за фильм «Мюзик». «Золотую малину» за худшую мужскую и женскую роль получили Майк Линделл (фильм «Абсолютное доказательство») и Кейт Хадсон (фильм «Мюзик») соответственно.

«Золотую малину» в номинации «Худшая роль второго плана» и «Худший актёрский дуэт» получил бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани за участие в фильме «Борат 2». Стоит отметить, что Джулиани также был личным адвокатом бывшего президента США Дональда Трампа.