Санкт-Петербург, 25 апреля, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета по Санкт-Петербургу предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса мужчине, который оставил без присмотра в квартире двух своих малолетних детей. В это время в квартире произошел пожар, в результате чего один ребенок скончался, второй находится в больнице.

Дарья Драй ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Обвинение предъявлено в рамках возбужденного ранее уголовного дела по части 1 статьи 109, части 1 статьи 118 и статье 125 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», «Оставление в опасности»).

По версии следствия, днем 24 апреля обвиняемый, 1990 года рождения, работающий грузчиком в магазине, оставил в квартире одного из домов по проспекту Героев спящих дочерей в возрасте двух и четырех лет и вышел на улицу.

В это время произошло возгорание компьютера, дети надышались ядовитым дымом и были госпитализированы в больницу. В тот же день младшая из девочек умерла, ее сестре оказывается медицинская помощь.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее прокуратура сообщила, что семья числится благополучной, у надзорных органов на контроле не состояла. Состояние находящейся в больнице старшей девочки врачи оценивают как тяжелое.