Торонто, Канада, , 10:37 — REGNUM Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс» уверенно обыграл команду «Виннипег» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 25 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и закончилась в пользу гостей со счетом 1:4.

В составе «Торонто» шайбы забили Джо Торнтон (5-я минута), Митчелл Марнер (12-я), Джон Таварес (28-я, при игре 4×4) и Александр Керфут (59-я, в пустые ворота).

Автором единственного гола «Виннипега» стал датский форвард Николай Элерс (1-я).

Российский защитник «Торонто» Илья Михеев отметился в матче одной результативной передачей.

Отметим, в следующем матче «Торонто», одержавший вторую победу подряд, 29 апреля сыграет с клубом «Монреаль Канадиенс». «Виннипег» потерпел третье подряд поражение и 27 апреля встретится с командой «Эдмонтон Ойлерз».