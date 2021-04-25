Медынь, Калужская область, 25 апреля, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Калужской области в реке Лужа в районе деревни Кременское Медынского района обнаружено тело 34-летнего мужчины. По данному факту проводится проверка, сообщили 25 апреля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате падения с моста через реку Лужа. Ранее в правоохранительные органы поступали сообщения по факту его безвестного исчезновения. В ходе поисковых мероприятий тело пропавшего обнаружено на расстоянии одного километра от моста по течению реки.

Следователем проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы для исследования, опрошены свидетели. По одной из версий, погибший мужчина сидел на перилах моста и, не удержавшись, упал в воду. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.