Калгари, Канада, , 10:37 — REGNUM Хоккейный клуб «Калгари Флеймз» уверенно обыграл команду «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 25 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей забитые шайбы на счету оформившего в матче дубль Джонни Годро (20-я и 26-я минуты), Милана Лучича (23-я), Бретта Ритчи (45-я) и шведского защитника Расмуса Андерссона (58-я, в пустые ворота).

У «Монреаля» голы забили Ник Судзуки (12-я) и Тайлер Тоффоли (39-я, в большинстве).

Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Калгари», одержавший вторую победу подряд, 27 апреля снова сыграет с «Монреалем», который потерпел второе подряд поражение.