Екатеринбург, 25 апреля, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Под Екатеринбургом обрушился пешеходный мост, который проходил над кольцевой автородороги. Авария произошла вечером 24 апреля на 42-м километре, пишут СМИ.

Верейский Георгий Семенович. Мосты Ленинграда. 1936

По данным изданий, виновником стал водитель фуры. Он вёз негабаритный груз и снёс им сооружение для пешеходов. При этом гражданин не остановился, а поехал дальше.

Движение по кольцевой магистрали на некоторое время было ограничено. Однако уже ночью обломки убрали, и оно возобновилось в прежнем режиме.