Нью-Йорк, США, , 10:28 — REGNUM Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в впервые с марта 2015 года пропустил матч североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 25 апреля сообщает обозреватель официального сайта НХЛ Тома Гулитти на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, 33-летний российский хоккеист пропустил встречу регулярного чемпионата лиги с клубом «Нью-Йорк Айлендерс» (3:6 в пользу «Вашингтон») из-за повреждения нижней части тела.

Также уточняется, что последний раз Овечкин пропускал матч регулярного чемпионата из-за травмы 5 марта 2015 года, когда «Вашингтон» встречался с клубом «Миннесота Уайлд». Кроме того, указывается, что еще четыре матча в нынешнем сезоне российский нападающий пропустил из-за попадания в ковид-протокол.

При этом в последний раз российский игрок «Кэпиталз» не смог принять участие в более чем пяти матчах в сезоне-2009/10, когда он пропустил десять матчей.

Отметим, в нынешнем сезоне Александр Овечкин сыграл 43 матча в регулярном чемпионате НХЛ и смог набрать в них 42 (24 шайбы + 18 результативных передач) очка.