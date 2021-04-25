Лондон, , 10:08 — REGNUM Компания Orbital Marine Power завершила строительство приливной турбины Orbital O2 мощностью 2 МВт возле Оркнейских островов. Об этом сообщает портал Electrek.

Orbital O2

Строительство турбины Orbital O2 началось в 2019 году. В апреле 2021 года компания Orbital Marine Power завершила сборку турбины и перевезла 72-метровую установку из порта Дании к месту базирования у Оркнейских островов.

После ввода в эксплуатацию и подключения к Европейскому центру морской энергетики Orbital O2 станет самой мощной из используемых в мире приливных турбин. Вырабатываемой турбиной электроэнергии хватит для питания около 2 тысяч жилых домов.

«Турбина O2 стала замечательным примером британских инноваций в области чистых технологий. Построенная нами конструкция показывает, чего может достичь система снабжения Великобритании даже в условиях пандемии», — отметил генеральный директор Orbital Marine Power Эндрю Скотт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале правительство Дании анонсировало проект создания искусственного острова в Северном море для строительства ветряной электростанции.