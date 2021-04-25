Саратов, , 11:04 — REGNUM В Саратове участие в общегородском субботнике приняли порядка 10 тыс. человек, на работы было выведено 200 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Субботник 24 апреля

В рамках Всероссийского субботника саратовцы вышли не только на уборку дворов, но и общественных территорий, которые реконструированы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Так, в сквере на улице имени Тархова в Ленинском районе жители убрали палую листву, сухие ветки, остатки строительного мусора, подмели дорожки. К горожанам присоединились и депутаты гордумы. Они работали на уборке Аллеи героев на бульваре улицы Рахова Фрунзенского района, а также благоустраивали аллеи по улице 2-й Садовая в Октябрьском районе Саратова.

Сотрудники правоохранительных органов наводили порядок в сквере имени Михаила Гадеева в Заводском районе.

Помимо этого, в уборке Саратова участвовали представители управляющих компаний. Они убирали придомовые и дворовые территории.

Неравнодушные горожане могут помочь городу стать чище не только помогая в уборке улиц, но и сдав на переработку полезные фракции бытовых отходов. 25 апреля в рамках акции экодвижения «Зеленый бык» будут принимать макулатуру, старую технику и пластиковый мусор. Акция состоится на набережной Космонавтов возле здания речного вокзала с 11:00 до 14:00 (местное время).

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