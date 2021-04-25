Анахайм, США, , 10:28 — REGNUM Хоккейный клуб «Вегас Годен Найтс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 25 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась в пользу гостей с сокрушительным счетом 1:5.

В составе победителей забитыми голами отметились оформивший в матче дубль Чандлер Стивенсон (1-я и 15-я минуты), Уильям Каррье (27-я), шведский форвард «Вегаса» Вильям Карлссон (46-я) и Ши Теодор (48-я).

Автором единственной шайбы «Анахайма» стал Сэм Стил (43-я).

Российский защитник «Дакс» Александр Волков отметился в матче одной результативной передачей.

Отметим, в следующем матче «Вегас», одержавший девятую победу подряд, 29 апреля сыграет с клубом «Колорадо Эвеланш». «Анахайм» потерпел четвертое поражение подряд и 27 апреля встретится с командой «Лос-Анджелес Кингз».