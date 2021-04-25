Донецк, , 10:22 — REGNUM Вооруженные силы Украины шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике, сообщили 25 апреля в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

Танк ВСУ Mil.gov.ua

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Под обстрелами украинской армии оказались населенные пункты: Горловка (поселок шахты 6/7), Железная Балка, Александровка, Коминтерново, Ленинское, по которым боевики ВСУ выпустили 27 боевых припасов.

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Территория республики была атакована боевиками ВС Украины из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов РПГ, СПГ и стрелкового оружия.

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Напомним, в предыдущие сутки вооруженные силы Украины девять раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. В ходе обстрелов, в частности, была применена артиллерия калибра 152 и 122 мм.