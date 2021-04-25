Вашингтон, , 09:48 — REGNUM Некоторые пользователи операционной системы Windows 10 столкнулись со снижением производительности компьютеров после установки последних накопительных обновлений. Об этом сообщается в блоге Microsoft.

В апреле Microsoft выпустила два накопительных обновления для системы Windows 10: KB5000842 и KB5001330. После установки этих обновлений некоторые пользователи стали жаловаться на снижение производительности. Особенно заметной эта проблема оказалась для любителей видеоигр.

«Небольшая группа пользователей сообщила о более низкой, чем ожидалось, производительности в играх после установки этого обновления. Большинство пользователей, затронутых этой проблемой, запускают игры в полноэкранном или оконном режиме без полей и используют два монитора или более», — признали проблему в Microsoft.

Для решения этой проблемы компания отменяет часть обновлений, вызывающих снижение производительности. Проблемная часть обновлений будет автоматически удалена с пользовательских компьютеров.

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