Казань, 25 апреля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В общегородском субботнике в Казани 24 апреля приняли участие более 60 тыс. человек, привлекли 450 единиц техники. Уборка проходила во всех районах города, сообщает пресс-служба столичной администрация.

Администрация города Казани Субботник в Казани

Казанцы могли выбрать удобную для себя площадку для благоустройства: дворы, парки или скверы. Весь необходимый инвентарь выдавался на месте.

Сотрудники городской администрации вышли на уборку территории прибрежной зоны реки Казанки. Активисты убирали от мусора и сухой травы участок от стадиона «Ак Барс Арена» до Дворца водных видов спорта — на территории будущего парка «Спортивный».

Благоустроить территорию Казанского зооботсада пришли в субботу депутаты гордумы.

Чистоту в парке Молодеженов наводили студенты, школьники, сотрудники префектуры «Старый город» и комитета по делам детей и молодежи и местные жители — всего около 500 человек.

Автотранспортные предприятия организовали уборку в сквере на улице Космонавтов и почистили памятник на улице Комарова. Работники «Метроэлектротранс» провели генеральную уборку вблизи станции метро «Аметьево»: внутри и под метромостом, в подземном переходе под железнодорожными путями, в зеленой зоне вдоль Аметьевской магистрали.

Всего на уборку Казани вышли сотрудники 1,9 тыс. предприятий и организаций. На полигоны захоронения вывезли 9,4 тыс. куб. метра мусора, а с начала двухмесячника по санитарной очистке — 290 тыс. куб. метров.

Уборка прошла также в 3926 казанских дворах, было отремонтировано 247 контейнерных площадок, покрашено и отремонтировано 544 контейнера, 2876 малых архитектурных форм, высажено 623 дерева и кустарника.

Глава Татарии Рустам Минниханов принял участие в республиканском субботнике. Местом его проведения стал лесопарк «Ноксинский лес». Он вместе с другими приглашенными гостями высадил саженцы ели.

Сегодня, 25 апреля, проходит субботник в парке «Черное озеро». Наводить порядок на городских улицах будут до конца мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии проходит республиканская природоохранная акция «Чистые леса Татарстана». Старт мероприятию был дан 19 апреля, и по традиции оно пройдет в два этапа: первый продлится до 19 июня, второй — с 13 сентября по 13 ноября.

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