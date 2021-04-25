Лос-Анджелес, США, 25 апреля 2021, 09:34 — REGNUM Хоккейный клуб «Аризона Койотс» нанес поражение с «сухим» разгромным счетом команде «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 25 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Игра прошла на льду арены «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась в пользу гостей с сокрушительным счетом 0:4.
В составе победителей забитыми голами отметились Джон Хэйден (13-я минута), Лоусон Круз (21-я), Джейкоб Чикран (45-я, в большинстве) и Фил Кессел (53-я).
Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин не отметился в матче результативными действиями.
Отметим, в следующем матче «Аризона», этой победой прервавшая свою проигрышную серию из двух игр подряд, 29 апреля сыграет с клубом «Сан-Хосе Шаркс». «Лос-Анджелес» потерпел третье поражение подряд и 27 апреля встретится с командой «Анахайм Дакс».