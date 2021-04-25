Прага, , 09:24 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан намерен выступить 25 апреля с чрезвычайным телевизионным обращением к нации. Об этом на своей странице в сети микроблогов Twitter написал пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек.

«Президент республики Милош Земан выступит в воскресенье, 25 апреля, в 11:00 (12:00 мск — ИА REGNUM) с чрезвычайной речью», — написал пресс-секретарь президента Чехии.

Уточняется, что телеобращение будут транслировать телеканалы Prima и CNN Prima news.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Чехии пошли на обострение дипломатических отношений с Россией, обвинив Москву в причастности к взрывам на складах боеприпасов в населенном пункте Врбетица в 2014 году. После обвинений последовала высылка российских дипломатов. Москва также выслала чешских дипломатов.