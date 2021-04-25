Ванкувер, Канада, , 10:58 — REGNUM Хоккейный клуб «Ванкувер Кэнакс» уверенно обыграл команду «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 25 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Роджерс-Арены» в Ванкувере и закончилась в пользу гостей со счетом 4:2.

У «Ванкувера» забитые шайбы на счету Нейта Шмидта (2-я минута), Брока Бёзера (25-я, в большинстве), Таннера Пирсона (54-я) и Джея Ти Миллера (60-я, в пустые ворота).

В составе «Оттавы» голами отличились Колин Уайт (9-я) и российский нападающий Евгений Дадонов (53-я), также записавший на свой счет одну результативную передачу.

Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Ванкувер», проигравший прошлый матч, 29 апреля снова сыграет «Оттавой», которая этим поражением прервала свою победную серию из трех игр подряд.