Москва, , 09:13 — REGNUM Работники имеют право на двойной оклад, когда речь идет о сверхнормативном труде. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал судебный эксперт Юрий Капштык.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил 3, 4, 5 и 6 мая выходными днями, так, чтобы граждане России могли отдыхать с 1 по 11 мая. однако далеко не все будут отдыхать в эти дни.

По словам судебного эксперта, работники имеют право на двойной оклад, если речь идет о сверхнормативном труде, когда сотрудников привлекают к работе сверх обычного графика или расписания смен.

Капштык пояснил, что эта норма закреплена в статье 153 Трудового кодекса Российской Федерации. Также есть разъяснительное письмо Роструда от 8 февраля 2021 года № 287-ТЗ «Об определении размера заработной платы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни».

Если сотрудник работает в объявленные выходные дни с 5 по 7 мая, то оплату он получает в размере установленного ему оклада.

Но при этом, если зарплата сотрудника полностью сдельная, то у него нет оснований для выплат при нерабочих днях.

Кроме того, для сотрудников организаций, деятельность которых отнесена к непрерывной, дни с 4 по 7 мая будут обычными рабочими днями.