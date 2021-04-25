Санкт-Петербург, 25 апреля, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге двое детей в возрасте двух и четырёх лет оказались одни в квартире, когда начался пожар. В результате оба ребенка были госпитализированы, но одного малыша врачам спасти не удалось. Об этом 25 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По предварительным данным, днем 24 апреля в одной из квартир на проспекте Героев из-за возгорания компьютера в жилой комнате начался пожар. В этот момент дома без присмотра взрослых находились две сестры, двух и четырех лет. Прибывшие на место происшествия спасатели смогли вытащить детей из огня и передать их медикам.

«В тот же день двухлетняя девочка скончалась. Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью»), ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»)»,— уточнили в ведомстве.

Отметим, семья считается благополучной, у надзорных органов на контроле не находилась. Старшая из сестер в настоящее время находится в больнице, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.