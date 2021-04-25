Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Общие затраты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по лунной программе «Артемида» к концу 2025 финансового года составят около $86 млрд. Об этом свидетельствует отчёт генерального инспектора NASA Пола Мартина.

Пол Мартин сообщил, что к апрелю 2021 года расходы NASA по программе «Артемида» достигли $37,2 млрд. Он спрогнозировал, что к концу 2025 финансового года общие расходы превысят $86 млрд. Также генеральный инспектор NASA предупредил, что реализация программы в первоначально заданные сроки представляется «крайне маловероятной».

Программа «Артемида» была утверждена в мае 2019 года бывшим президентом США Дональдом Трампом. Целью этой программы является высадка астронавтов на Луну и последующее создание лунной базы.

Для реализации этой программы NASA финансирует разработку сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion. Первый испытательный полёт этой системы в беспилотном режиме запланирован на конец 2021 года. Высадка астронавтов на Луне ожидалась в 2024 году.

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