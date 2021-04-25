Сан-Хосе, США, , 09:13 — REGNUM Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» уверенно обыграл команду «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 25 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась в пользу гостей со счетом 3:6.

В составе победителей голами отметились Райан Сутер (1-я минута), Маркус Фолиньо (13-я), Джаред Сперджен (18-я), Кевин Фиала (40-я), российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов (45-я, в большинстве) и Ник Бонино (60-я, в пустые ворота).

У «Сан-Хосе» забитыми шайбами отметились Логан Кутюр (42-я), Эвандер Кейн (45-я) и датский форвард Йоахим Блихфельд (47-я).

Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Миннесота», одержавшая седьмую подряд победу, 29 апреля сыграет с клубом «Сент-Луис Блюз». «Сан-Хосе» потерпел восьмое подряд поражение и 27 апреля встретится с командой «Аризона Койотс».