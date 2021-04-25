Санрайз, США, , 09:13 — REGNUM Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» переиграл в овертайме команду «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 25 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась в пользу хозяев в овертайме со счетом 4:3.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. У «Флориды» забитыми шайбами отличились Маккензи Уигар (20-я минута), шведский защитник Густав Форслинг (45-я) и шведский нападающий Александр Веннберг (47-я, в большинстве), в составе «Каролины» — оформивший в матче дубль Даги Хэмилтон (4-я и 22-я, в большинстве) и Бретт Песке (44).

Победу хозяевам в овертайме принес гол финского форварда российского происхождения Александра Баркова (61-я)

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников записал на свой счет в матче одну результативную передачу. Российский форвард «Флориды» Никита Гусев не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Флорида», проигравшая прошлый матч, 27 апреля сыграет с клубом «Нэшвилл Предаторз». «Каролина», которая этим поражением прорвала свою победную серию из двух подряд игр, в этот же день встретится с командой «Даллас Старз».