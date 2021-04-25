Пенза, 25 апреля, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Пенза присоединилась к Всероссийскому субботнику. Трудовые коллективы во всех районах города, а также активные жители приняли участие в благоустройстве областного центра, сообщает пресс-служба мэрии.

Администрация города Пензы Субботник в Пензе 24 апреля

Так, территорию Комсомольского парка привели в порядок работники городского управления культуры. В рамках субботника были заменены поврежденные саженцы кедра, восстановили и защитные ограждения на аллее у Дворца единоборств «Воейков».

В Октябрьском районе управляющие компании вместе с жителями организовали работы по уборке мусора, покраске игровых элементов, сбору и вывозу листвы, посадке деревьев. Коллективы предприятий, студенты Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, Технологического университета вышли на уборку территорий от бытового мусора и листвы.

В Железнодорожном районе организовали вывоз мусора с улиц Луначарского, Злобина, Кл. Цеткин, Антонова, Измайлова, Дружбы, Октябрьская, Пролетарская, Толстого.

В Первомайском районе провели побелку более ста деревьев по улицам Калинина, Чкалова, Лермонтова, Свердлова.

В Ленинском районе очистили зоны отдыха на территории «Ласточкино озеро». Активисты привели в порядок зоны зеленых насаждений в сквере «Моя семья» и на улице Захарова.

Также субботник прошел и на Митрофановском кладбище.

В целом благоустройством города занимались более 7 тыс. человек, отмечает пресс-служба администрации Пензы.

ИА REGNUM напоминает, 24 апреля в стране прошёл ежегодный Всероссийский субботник.

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