Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Кинорежиссёры Мартин Скорсезе и Ирвин Уинклер начали работу над мюзиклом по мотивам жизни и творчества американского пианиста и композитора Джорджа Гершвина. Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

Мюзикл получит название «Чарующий ритм» (Fascinating Rhythm) в честь одного из известных произведений Гершвина. Скорсезе и Уинклер выступят в роли продюсеров, к работе над сценарием они привлекли Джона Карни.

До ухода в режиссуру Карни сам занимался музыкой. В кинематографе он также специализируется на музыкальных драматических фильмах.

Отмечается, что Скорсезе давно хотел снять фильм о Гершвине. Ещё более 20 лет назад он планировал начать работу над этим фильмом со сценаристом Полом Шредером, однако их сотрудничество прервалось из-за разногласий по другим совместным проектам.

Джордж Гершвин родился в Нью-Йорке 1989 году. Он работал в разных жанрах — от классической музыки и оперы до блюза и джаза. Многие из произведений Гершвина исполнялись на Бродвее. В 1932 году совместная постановка Джорджа Гервшина и его брата Айры была удостоена Пулитцеровской премии.