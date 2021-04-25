Нью-Йорк, США, , 08:28 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 25 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и закончилась в пользу гостей со счетом 3:6.

В составе победителей голы забили Гарнет Хэтэуэй (3-я минута), Ти Джей Оши (11-я), Ник Дауд (33-я), оформивший в матче дубль Даниэль Спронг (35-я и 55-я) и российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов (48-я), также записавший в матче на свой счет две результативные передачи.

У «Айлендерс» шайбами отметились Энтони Бовиллье (15-я, в большинстве), Адам Пелеч (28-я, в большинстве) и Жан-Габриэль Пажо (38-я, в большинстве).

Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов смог отразить 21 из 24 бросков по своим воротам, российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин — 24 из 30. Российский капитан и форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин из-за травмы не принимал участия в игре, его одноклубник — российский защитник Дмитрий Орлов — не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Вашингтон», одержавший вторую подряд победу, 28 апреля снова сыграет с «Айлендерс», которые проиграли вторую встречу подряд.