Лондон, 25 апреля, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Глава британской внешней разведки Ричард Мур заявил, что Российская Федерация — это «ослабевающая держава, но при этом она представляет собой одну из наиболее насущных проблем для Запада. Об этом Мур заявил в интервью газете Synday Times.

ИА REGNUM Разведка Британии, МИ-6

«Россия — объективно ослабевающая в экономическом и демографическом плане держава. Она переживает чрезвычайно сложный период», — сказал Мур.

При этом глава МI-6 подчеркнул, что Россия для Запада представляет одну из наиболее насущных проблем. Так, Лондон очень беспокоит скопление российских войск на границе с Украиной и вероятность «российского вторжения» в эту страну. Мур отметил, что и Великобритания, и США предупреждали Россию, что в случае вторжения на Украину Москву будут ждать самые «серьезные последствия».

Также Мур отметил, что ситуация с Чехией, которая обвиняет Россию в причастности к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году, заставляет проводить параллели с ситуацией в отношении Москвы и Киева. Это еще раз подчеркивает опасения Лондона из-за ситуации вокруг Украины.

Именно поэтому британские власти находятся в тесной координацией своих действий с союзниками, чтобы убедиться, что Запад посылает четкий сигнал президенту России Владимиру Путину.