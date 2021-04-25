Бишкек, , 08:24 — REGNUM В Киргизии за сутки выявили 228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 25 апреля в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением SARS-CoV-2.

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С начала пандемии в стране зарегистрировали 93 831 случай инфицирования, 1582 из которых оказались смертельными (за сутки скончались четыре человека).

88 006 инфицированных выздоровели (186 человек за сутки). 3209 человек на данный момент находятся на лечении. 1441 инфицированный получает лечение в стационарах медицинских учреждений, 1768 человек лечатся амбулаторно.

За сутки зарегистрировали пять случаев заражения коронавирусом медицинских работников. С начала пандемии в Киргизии зарегистрировали 4400 случаев заражения коронавирусной инфекцией медработников. 4310 медработников выздоровели.

За сутки в республике вакцинировались 587 человек (семь из них вторым компонентом препарата). С начала вакцинации были вакцинированы 16 653 человека (389 из них второй дозой препарата).