Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Нигерийский боец смешанного стиля Камару Усман, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), досрочно победил представителя США Хорхе Масвидаля на турнире UFC 261, проходившем в Джексонвилле (США). Об этом 25 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Во втором раунде Усман провел своему оппоненту точный правый прямой удар рукой в челюсть, чем отправил Масвидаля на пол октагона, где произвел его добивание.

Отметим, это 19-я (10 — досрочно) победа в активе 33-летнего Камару Усмана при одном поражении. Для 36-летнего Хорхе Масвидаля данное поражение стало 15-м при 35 (18 — досрочно) выигранных поединках.