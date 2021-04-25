Саратов, 25 апреля 2021, 08:16 — REGNUM В Саратовской области задумались об открытии круглосуточных пунктов вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения региона Олег Костин поручил проработать вопрос организации подобных пунктов на территории области.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»
С его слов, область готова к поступлению очередных массовых партий вакцин. В связи с этим необходимо проработать новые направления организации вакцинальной кампании, максимально удовлетворив потребность населения в этом.
Также глава регионального ведомства напомнил главврачам об их персональной ответственности за благожелательное общение персонала с пациентами.
ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области режим самоизоляции для жителей региона в возрасте старше 65 лет продлен до мая.
Читайте также: Для пожилых жителей Саратовской области продлили режим самоизоляции