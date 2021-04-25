Саратов, , 08:16 — REGNUM В Саратовской области задумались об открытии круглосуточных пунктов вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения региона Олег Костин поручил проработать вопрос организации подобных пунктов на территории области.

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С его слов, область готова к поступлению очередных массовых партий вакцин. В связи с этим необходимо проработать новые направления организации вакцинальной кампании, максимально удовлетворив потребность населения в этом.

«Можно было бы открыть несколько круглосуточных пунктов вакцинации в крупных городах области, на базе стационарных медицинских учреждений (больниц, клиник), которые работают в круглосуточном режиме», — отметил Костин.

Также глава регионального ведомства напомнил главврачам об их персональной ответственности за благожелательное общение персонала с пациентами.

«Безразличию, грубости и хамству — не место в медицинских учреждениях. За это буду впредь жестко спрашивать» , — заявил министр.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области режим самоизоляции для жителей региона в возрасте старше 65 лет продлен до мая.

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