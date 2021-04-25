Мадрид, , 08:12 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» и команда из Севильи «Бетис» разошлись миром в матче в матче 32-го тура чемпионата Испании. Об этом 25 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и закончилось с ничейным счетом 0:0.

Несмотря на то, что «Реал» гораздо больше владел мячом по ходу матча, это обстоятельство никак не отразилось на финальном результате.

Отметим, по итогам встречи в активе «Реала» стало 71 очко, что позволяет клубу находиться на втором месте турнирной таблицы испанской Примеры. У «Бетиса» 50 очков и шестая строчка.