Пенза, , 08:15 — REGNUM Из-за распространения новой коронавирусной инфекции режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до конца мая. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Олег Мельниченко.

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Согласно документу, режим повышенной готовности продлен в Пензенской области по 31 мая включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе на следущей неделе горожане смогут привиться от коронавируса, посещая торговые центры. Пункты вакцинации готовятся к открытию в торговых центрах «Пассаж» и «Сан и Март».

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