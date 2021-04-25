Вашингтон, , 07:53 — REGNUM Главный приз конкурса «Всемирный автомобиль года — 2021» (World Car of the Year, WCOTY) получил электромобиль Volkswagen ID.4. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Победители WCOTY определялись посредством голосования 93 специализирующихся на автомобильной теме журналистов из 28 стран. На главный приз претендовали модели Volkswagen ID.4, электрокар Honda e и хэтчбек Toyota Yaris.

Победу с небольшим отрывом одержал электромобиль от Volkswagen. В предыдущие годы главный приз этой премии получали и другие модели Volkswagen: Golf, Polo и Up.

Премию за лучший автомобиль премиум-класса получил Mercedes-Benz S-Class. Лучшим спортивным автомобилем жюри признало Porsche 911 Turbo. Отдельной премии за лучший дизайн был удостоен внедорожник Land Rover Defender.

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