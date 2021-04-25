Ташкент, , 07:50 — REGNUM В Узбекистане за сутки от коронавирусной инфекции были вакцинированы 15 778 человек, сообщили 25 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения.

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С 1 апреля (стартовала кампании по вакцинации) в республике от коронавируса вакцинировались 544 529 человек.

Лидируют по численности вакцинированных: Ферганская область (73 479 человек), Наманганская (58 995), Самаркандская (54 054) и Андижанская (52 435) области.