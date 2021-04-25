Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Дополнительную помощь предоставят Индии в связи со вспышкой COVID-19 в этой стране власти США. Об этом 25 апреля заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в своём Twitter.

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Блинкен выразил сочувствие жителям Индии и напомнил о тесном сотрудничестве США с партнёрами в правительстве Индии. В рамках сотрудничества Соединённые Штаты оперативно предоставят дополнительную помощь жителям Индии в разгар вспышки COVID-19. Дополнительной информации госсекретарь США не привёл.

Индия вышла на первое место в мире по числу новых заражений коронавирусом, выявленных за сутки. Третьи сутки подряд в стране регистрируется более 300 тысяч подтверждённых заражений SARS-CoV-2 за 24 часа. Это мировой антирекорд среди стран мира по числу выявленных в течение суток заражений коронавирусом.

Количество летальных исходов возросло за сутки на 2 624 случая. Общее число погибших от последствий заболевания COVID-19 составляет 189 544 человека. При этом в стране продолжается вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день число привитых граждан составило 138 379 832 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США продолжит блокировать поставки сырья для производства вакцины от COVID-19 в Индии.

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