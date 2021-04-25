Нур-Султан, 25 апреля 2021, 08:12 — REGNUM В Казахстане по состоянию на 25 апреля от коронавируса вакцинировались 878 067 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
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За сутки вакцинировались 19 501 человек.
Лидируют по числу вакцинированных город Алма-Ата (176 823), Алматинская область (118 809), город Нур-Султан (87 714), Карагандинская область (87 285) и город Шымкент (78 443).
Численность тех, кто получил прививку двумя компонентами вакцины составляет 157 010 человек.
Напомним, в Казахстане вакцинация от SARS-CoV-2 началась 1 февраля.