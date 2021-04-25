Москва, , 07:19 — REGNUM Роскосмос не ведёт переговоров с американской компанией SpaceX о доставке российских космонавтов на Международную космическую станцию на кораблях Crew Dragon. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в социальной сети Twitter.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск завил, что компания готова заняться доставкой российских космонавтов на МКС на своих кораблях Crew Dragon. Позже в СМИ появились сообщения о том, что Роскосмос ведёт соответствующие переговоры.

«Нет, не ведём. Зачем? У нас свои корабли есть», — прокомментировал Рогозин.

Американское аэрокосмическое агентство NASA в 2011 году свернуло программу Space Shuttle и приостановило пилотируемые космические полёты. После этого доставка членов экипажа на МКС осуществлялась посредством российских кораблей.

В 2020 году США возобновили пилотируемые космические полёты на кораблях Crew Dragon, разработанных компанией SpaceX по контракту с NASA. 24 апреля к МКС прибыл корабль Crew Dragon в рамках второй регулярной миссии.