Москва, , 07:01 — REGNUM Информацию о переговорах Роскосмоса со SpaceX о доставке российских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) с помощью кораблей Crew Dragon опроверг глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Об этом сам генеральный директор российской корпорации написал 25 апреля в своём Twitter.

«Нет, не ведем. Зачем? У нас свои корабли есть», — ответил Рогозин на публикацию в СМИ.

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил в ходе пресс-конференции, посвящённой запуску пилотируемой миссии Crew-2 на МКС, что для его компания сочтёт за честь помочь российским космонавтам в транспортировке на МКС с помощью космического корабля Crew Dragon.

Успешный испытательный полёт Crew Dragon на МКС состоялся в 2020 году. В дальнейшем возможно, что американские астронавты будут летать на МКС в обмен на полёты российских космонавтов на МКС на кораблях Crew Dragon и Starliner. В «Роскосмосе» уточнили, что подобная схема взаимодействия находится в стадии обсуждения, конкретной договорённости пока нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Роскосмос обсуждает с NASA доставку космонавтов на МКС на Crew Dragon.

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